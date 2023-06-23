Вратарь «Крыльев» Ломаев заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Зенита»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на слухи о своём возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит» или казанский «Рубин», признавшись, что ничего не знает об этом. Вратарь переадресовал вопрос своему агенту.
«Писали, что ко мне есть интерес «Рубина» и «Зенита»? Отвечу так, как и раньше, — я в неведении относительно этой ситуации. У меня нет никакой информации об интересе ко мне. Такие вопросы нужно задавать моему агенту», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
24-летний Ломаев играет за «Крылья» с 2020 года. В прошедшем сезоне голкипер провёл 28 матчей, пропустив в них 41 гол и пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт с самарцами у Ломаева рассчитан до июня 2025 года.
- 23 июня 2023
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