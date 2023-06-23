Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» намекнул на переход Мацея Рыбуса из «Спартака»

«Рубин» намекнул на переход Мацея Рыбуса из «Спартака»
Комментарии

Казанский «Рубин» в своём официальном телеграм-канале намекнул на предстоящий переход в команду польского защитника Мацея Рыбуса.

«Рубин» анонсировал переход поляка видео с отрывком из мультфильма, персонажи которого смотрят матч 7-го тура РПЛ сезона-2022/2023 между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» (1:4). На видео продемонстрирован только гол Рыбуса, который отличился на 90+6-й минуте встречи.

Ранее сам Рыбус подтвердил, что ведёт переговоры о переходе в «Рубин». Польский защитник станет первым новичком казанцев в нынешнее межсезонье.

33-летний Рыбус в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» один гол и сделал одну результативную передачу в 12 сыгранных матчах. Ранее защитник играл в России за «Локомотив» и «Ахмат».

Материалы по теме
Рыбус: знал, что не буду играть за Польшу, оставшись в России. Для меня главное — семья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023