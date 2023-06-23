«Рубин» намекнул на переход Мацея Рыбуса из «Спартака»
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Казанский «Рубин» в своём официальном телеграм-канале намекнул на предстоящий переход в команду польского защитника Мацея Рыбуса.
«Рубин» анонсировал переход поляка видео с отрывком из мультфильма, персонажи которого смотрят матч 7-го тура РПЛ сезона-2022/2023 между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» (1:4). На видео продемонстрирован только гол Рыбуса, который отличился на 90+6-й минуте встречи.
Ранее сам Рыбус подтвердил, что ведёт переговоры о переходе в «Рубин». Польский защитник станет первым новичком казанцев в нынешнее межсезонье.
33-летний Рыбус в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» один гол и сделал одну результативную передачу в 12 сыгранных матчах. Ранее защитник играл в России за «Локомотив» и «Ахмат».
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