«Рубин» намекнул на переход Мацея Рыбуса из «Спартака»

Казанский «Рубин» в своём официальном телеграм-канале намекнул на предстоящий переход в команду польского защитника Мацея Рыбуса.

«Рубин» анонсировал переход поляка видео с отрывком из мультфильма, персонажи которого смотрят матч 7-го тура РПЛ сезона-2022/2023 между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» (1:4). На видео продемонстрирован только гол Рыбуса, который отличился на 90+6-й минуте встречи.

Ранее сам Рыбус подтвердил, что ведёт переговоры о переходе в «Рубин». Польский защитник станет первым новичком казанцев в нынешнее межсезонье.

33-летний Рыбус в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» один гол и сделал одну результативную передачу в 12 сыгранных матчах. Ранее защитник играл в России за «Локомотив» и «Ахмат».