Агент Дуарте: Алексис влюбился в «Спартак». Ему нравится российский чемпионат
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Футбольный агент Аугусто Параха, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, заявил, что футболист влюбился в московский клуб и ему нравится РПЛ.
«Дуарте нравится российский чемпионат. Алексис влюбился в «Спартак», — сказал Аугусто Параха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Алексис Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл семь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Ранее Алексис выступал за парагвайский «Серро Портеньо», воспитанником которого является. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего центрального защитника в € 3 млн.
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