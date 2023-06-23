Агент Дуарте: Алексис влюбился в «Спартак». Ему нравится российский чемпионат

Футбольный агент Аугусто Параха, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, заявил, что футболист влюбился в московский клуб и ему нравится РПЛ.

«Дуарте нравится российский чемпионат. Алексис влюбился в «Спартак», — сказал Аугусто Параха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Алексис Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл семь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Ранее Алексис выступал за парагвайский «Серро Портеньо», воспитанником которого является. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего центрального защитника в € 3 млн.