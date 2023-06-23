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«Реал Сосьедад» выложил в TikTok видео с заигрываниями с «Зенитом»

«Реал Сосьедад» выложил в TikTok видео с заигрываниями с «Зенитом»
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Официальный TikTok-аккаунт испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» опубликовал видео с обращением к аккаунту санкт-петербургского «Зенита».

Фото: TikTok

Фото: TikTok

В видео, которое всё ещё доступно на аккаунте «Реала Сосьедад», мужчина, под которым подразумевается испанский клуб, перекидывается игривыми взглядами с девушкой, которая олицетворяет «Зенит». Подпись к видео звучит просто: «Привет, «Зенит».

На момент написания новости видео «Реала Сосьедад» уже собрало более 200 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков.

Отметим, что в TikTok у «Реала Сосьедад» несколько больше подписчиков, чем у «Зенита». Количество людей, следящих за испанским клубом в этой социальной сети, уже перевалило за 6 млн. У «Зенита» пока 5,8 млн подписчиков.

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