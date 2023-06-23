Источник: Атаманенко может вернуться в руководство «Спартака». Он дважды работал в клубе

Спартак» рассматривает вариант с приглашением Александра Атаманенко на пост исполнительного директора. При этом кандидатура Атаманенко — не единственная в списке, информирует Metaratings.

Напомним, Атаманенко с 2008 по 2014 год занимал должность генерального директора домашнего стадиона ФК «Шахтёр». Затем с 2014 по 2019 год и с сентября 2020 по май 2021 года занимал пост коммерческого директора ФК «Спартак». Также он был директором по спортивным объектам и членом правления клуба.

Позже Атаманенко работал исполнительным директором Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и генеральным менеджером «Арены Омск». Он отвечал за подготовку к эксплуатации, запуск и последующее управление новой ареной хоккейного клуба «Авангард».