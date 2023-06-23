Андрей Канчельскис: заявления ФИФА и УЕФА на конференции РФС — это пустой звук
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о заявлениях представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС, назвав их пустым звуком.
«Не верю, что Россию скоро вернут на международную арену. Заявления ФИФА и УЕФА на конференции РФС — это пустой звук. Вот когда будет поставлен реальный вопрос о нашем возвращении — это другое дело. А сейчас я не верю. Сколько ещё продлится наша изоляция? Не знаю. Ещё пять-шесть лет ничего сделано не будет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, российские клубы и сборная России всё ещё отстранены от участия в официальных международных соревнованиях по решению УЕФА и ФИФА после начала СВО на Украине.
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