Андрей Канчельскис: заявления ФИФА и УЕФА на конференции РФС — это пустой звук

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о заявлениях представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС, назвав их пустым звуком.

«Не верю, что Россию скоро вернут на международную арену. Заявления ФИФА и УЕФА на конференции РФС — это пустой звук. Вот когда будет поставлен реальный вопрос о нашем возвращении — это другое дело. А сейчас я не верю. Сколько ещё продлится наша изоляция? Не знаю. Ещё пять-шесть лет ничего сделано не будет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, российские клубы и сборная России всё ещё отстранены от участия в официальных международных соревнованиях по решению УЕФА и ФИФА после начала СВО на Украине.