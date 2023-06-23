Защитник Аднан покинул «Рубин»
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Защитник Али Аднан ушёл из казанского «Рубина». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Али покидает наш клуб в связи с истечением срока контракта. Аднан стал игроком «Рубина» в августе 2022 года, сыграл восемь матчей, сделал одну голевую передачу. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Али!» — говорится в заявлении клуба.
Ранее «Рубин» объявил о переходе Мацея Рыбуса.
До перехода в «Рубин» Аднан выступал за «Вайле» из Дании. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего иракского защитника в € 200 тыс.
В прошедшем сезоне «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге. Казанская команда набрала 69 очков в 34 турах и финишировала на первой строчке турнирной таблицы. В следующем сезоне «Рубин» примет участие в Российской Премьер-Лиге.
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