Рианчо — о Глушакове: ничего не сделал ни для футбола, ни для российского общества

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на высказывание экс-игрока красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.

«Меня не интересует этот человек. Я удаляю токсичных людей из своей жизни. Почему он негативно относится ко мне? Наверное, потому что я обнаружил его слабое место. Он необразованный человек с недостатком образования. Ничего не сделал ни для футбола, ни для российского общества. Я хочу, чтобы у меня не спрашивали больше про этого персонажа. Всем рекомендую держаться подальше от таких людей. Он токсичный человек!» — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

Ранее Денис Глушаков заявил, что Рианчо «тявкает и кукарекает» из-за границы, а также пригрозил «щёлкнуть» бывшему наставнику при личной встрече.

36-летний Глушаков выступал за москвичей с 2013 по 2019 год. В активе полузащитника 23 гола и 10 результативных передач в 173 матчах за «Спартак». Глушаков получил статус свободного агента после ухода из «Пари НН» в конце сезона.