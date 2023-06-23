Рианчо — о Глушакове: ничего не сделал ни для футбола, ни для российского общества

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на высказывание экс-игрока красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.
«Меня не интересует этот человек. Я удаляю токсичных людей из своей жизни. Почему он негативно относится ко мне? Наверное, потому что я обнаружил его слабое место. Он необразованный человек с недостатком образования. Ничего не сделал ни для футбола, ни для российского общества. Я хочу, чтобы у меня не спрашивали больше про этого персонажа. Всем рекомендую держаться подальше от таких людей. Он токсичный человек!» — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.
Ранее Денис Глушаков заявил, что Рианчо «тявкает и кукарекает» из-за границы, а также пригрозил «щёлкнуть» бывшему наставнику при личной встрече.
36-летний Глушаков выступал за москвичей с 2013 по 2019 год. В активе полузащитника 23 гола и 10 результативных передач в 173 матчах за «Спартак». Глушаков получил статус свободного агента после ухода из «Пари НН» в конце сезона.
- 23 июня 2023
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