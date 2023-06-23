Кобелев: снятие бана с российского футбола будет зависеть от политиков. Моей веры мало

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Верю ли я, что в скором времени с России снимут бан? Моей веры мало. Всё будет зависеть от политиков — как они решат, так и будет, к сожалению. Это касается не только футбола, но и всего нашего спорта. Футбол — спорт номер один в мире: если на международную арену вернут наш футбол, то вернут и весь спорт», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.