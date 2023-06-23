Клаудиньо: отдохнул, зарядился и готов к новым футбольным сражениям

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как провёл летний отпуск.
«Каникулы прошли отлично! Был счастлив побыть с друзьями, с семьёй. Конечно, воспользовался этим временем, чтобы восстановить энергию, набраться сил. И, само собой, чтобы с близкими отпраздновать титул, который мы завоевали с «Зенитом». Тем более что он получился историческим — мы этим чемпионством добыли вторую звезду на эмблему клуба. В общем, прекрасно провёл эти несколько недель. Отдохнул, зарядился и готов к новым футбольным сражениям», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».
Напомним, 26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года. В 30 матчах прошедшего сезона бразилец забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Клаудиньо выиграл три трофея с российской командой.
- 23 июня 2023
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