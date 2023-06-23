Альберт Шарипов покинул «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Альберт Шарипов покинул клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Благодарю нижегородскую команду и её болельщиков за время, проведённое вместе. Желаю «Пари НН» успехов в новом сезоне. Всем большое спасибо. Ещё обязательно увидимся!» — сказал Шарипов в интервью клубной пресс-службе.

Шарипов покинул «Пари Нижний Новгород» в связи с истечением контракта. За три сезона, проведённых в команде, он принял участие в 74 матчах, отметившись тремя голами. Клуб поблагодарил Альберта Шарипова за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В прошедшем сезоне «Пари Нижний Новгород» сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей.