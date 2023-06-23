Альберт Шарипов покинул «Пари Нижний Новгород»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Альберт Шарипов покинул клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
«Благодарю нижегородскую команду и её болельщиков за время, проведённое вместе. Желаю «Пари НН» успехов в новом сезоне. Всем большое спасибо. Ещё обязательно увидимся!» — сказал Шарипов в интервью клубной пресс-службе.
Шарипов покинул «Пари Нижний Новгород» в связи с истечением контракта. За три сезона, проведённых в команде, он принял участие в 74 матчах, отметившись тремя голами. Клуб поблагодарил Альберта Шарипова за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
В прошедшем сезоне «Пари Нижний Новгород» сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей.
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