Ду Кейрос прибыл на клубную базу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, накануне прилетевший в Санкт-Петербург, прибыл на базу клуба.
«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звёздами на груди!» – прокомментировала видеоролик с Ду Кейросом в футболке «Зенита» пресс-служба клуба.
Ранее Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом». Он является воспитанником бразильского клуба. Игрок выступал за «Коринтианс» с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал Роберт Ренан.
Санкт-петербургский «Зенит» завершил сезон-2022/2023 на первой строчке турнирной таблицы. Подопечные Сергея Семака набрали 70 очков по итогам 30 туров. Этот чемпионский титул стал для сине-бело-голубых пятым подряд и девятым всего в российской истории (десятым с учётом чемпионатов СССР).
- 23 июня 2023
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