Клаудиньо — о предсезонном турнире: без еврокубков важно играть с клубами из других стран

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предсезонного турнира Кубок PARI Премьер.
«Считаю, это очень важный для нас турнир. Предсезонка будет достаточно короткой, поэтому надо набирать форму и ритм через игры. И, конечно, с учётом трёх иностранных команд турнир окажется очень интересным сам по себе. В отсутствие еврокубков важно встречаться с сильными клубами из других стран и проверять таким образом свои силы. Думаю, болельщикам «Зенита» тоже будет очень интересно. Что может быть лучше таких соревнований в межсезонье? Ну, а мы как следует наберём форму и кондиции», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».
Напомним, 26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года. В 30 матчах прошедшего сезона бразилец забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Клаудиньо выиграл три трофея с российской командой.
- 23 июня 2023
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