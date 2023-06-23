«Ювентус» не стал выкупать Паредеса, игрок вернётся в «ПСЖ»
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Туринский «Ювентус» не станет выкупать права на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, который выступал за «старую синьору» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».
«Ювентус» мог приобрести центрального полузащитника за € 22,6 млн, но выступление игрока не впечатлило тренерский штаб клуба. Кроме того, немаловажным фактором при принятии решения стала зарплата Паредеса. Леандро получает в год € 7 млн.
В сезоне-2022/2023 Паредес провёл за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен продать аргентинского футболиста.
Помимо Паредеса, «Ювентус» покинет и другой игрок сборной Аргентины, Анхель Ди Мария.
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