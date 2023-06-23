Стал известен срок контракта Мантуана с «Зенитом»
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил в своём телеграм-канале о заключении контракта с полузащитником Густаво Мантуаном.
Контракт с Густаво заключён на четыре года с возможностью продления ещё на один. 22-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса», за который он выступал ранее. За «Зенит» бразилец играл на правах аренды. В 29 матчах за петербуржцев Мантуан забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Санкт-петербургский «Зенит» завершил сезон-2022/2023 на первой строчке турнирной таблицы. Подопечные Сергея Семака набрали 70 очков по итогам 30 туров. Этот чемпионский титул стал для сине-бело-голубых пятым подряд и девятым всего в российской истории (десятым с учётом чемпионатов СССР).
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