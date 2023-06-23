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Владимир Габулов оценил назначение Марцела Лички главным тренером «Динамо»

Владимир Габулов оценил назначение Марцела Лички главным тренером «Динамо»
Марцел Личка
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Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил назначение в команду нового главного тренера Марцела Лички.

«Личка зарекомендовал себя в России. Марцел показал неплохой результат с маленьким клубом: «Оренбург» моментами показывал интересный и организованный футбол, который приносил результат. Не сказать, что это что-то удивительное, но для дебютанта РПЛ — неплохой показатель.

Время покажет, получится ли у Лички в «Динамо»: это клуб со своей спецификой управления и с очень требовательными болельщиками, которые очень ждут трофея. Но это лучшая кандидатура из тех, которые есть на нашем внутреннем рынке. Само назначение Лички и его работу будем оценивать по результатам, которые будут им достигнуты. Положительным результатом будет являться победа в Кубке России или место в тройке РПЛ — этим болельщики «Динамо» будут довольны. Но сейчас необходимо время, чтобы поставить игру: нужно доукомплектовывать команду и усиливать её состав», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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