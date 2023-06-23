Кристоф Баумгартнер перешёл в «Лейпциг»

Австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер перешёл в «РБ Лейпциг». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с игроком подписано до 2028 года. Он присоединится к команде 15 июля, после чего начнёт готовиться к новому сезону. Ранее Баумгартнер выступал за другой немецкий клуб — «Хоффенхайм».

«Я очень воодушевлён. С самого начала мне дали понять, что клуб действительно заинтересован в подписании контракта. Встреча с тренером Марко Розе также убедила меня в том, что переход в «Лейпциг» — это правильный шаг. Клуб предоставляет невероятные возможности. Я очень хотел присоединиться к клубу, с которым смогу выигрывать трофеи, а также участвовать в Лиге чемпионов. «Лейпциг» — одна из самых интересных команд в Европе», — сказал Баумгартнер в интервью пресс-службе «Лейпцига».