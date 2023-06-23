Кристоф Баумгартнер перешёл в «Лейпциг»

Австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер перешёл в «РБ Лейпциг». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с игроком подписано до 2028 года. Он присоединится к команде 15 июля, после чего начнёт готовиться к новому сезону. Ранее Баумгартнер выступал за другой немецкий клуб — «Хоффенхайм».
«Я очень воодушевлён. С самого начала мне дали понять, что клуб действительно заинтересован в подписании контракта. Встреча с тренером Марко Розе также убедила меня в том, что переход в «Лейпциг» — это правильный шаг. Клуб предоставляет невероятные возможности. Я очень хотел присоединиться к клубу, с которым смогу выигрывать трофеи, а также участвовать в Лиге чемпионов. «Лейпциг» — одна из самых интересных команд в Европе», — сказал Баумгартнер в интервью пресс-службе «Лейпцига».
- 23 июня 2023
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:35
-
16:32
-
16:24
-
16:16
-
16:05
-
15:46