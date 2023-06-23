«Зенит» планирует сделать предложение ещё одному игроку «Коринтианса»
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Санкт-петербургский «Зенит» собирается сделать официальное предложение «Коринтиансу» по молодому игроку Педро. Российский клуб уже заявил о намерении приобрести 17-летнего футболиста, и в ближайшие недели пришлёт необходимые бумаги, сообщает бразильское издание Itatiaia.
По данным журналистов, сумма трансфера составит € 17 млн. Есть вероятность, что «Коринтианс» сохранит за собой часть прав на Педро с прицелом на будущую перепродажу футболиста крупному клубу из Европы.
Решение о трансфере было принято во время традиционной встречи агентов и членов семьи футболиста, которая состоялась в конце недели. Изначально представители «Зенита» прибыли в Бразилию, чтобы обсудить детали полноценного трансфера в клуб из Санкт-Петербурга Густаво Мантуана.
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