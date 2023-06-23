Момо Янсане покинул «Пари Нижний Новгород»
Поделиться
Гвинейский нападающий Момо Янсане завершил выступления за «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Я благодарен клубу за то уважение и внимание, которое мне оказывали здесь. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда верят в свою команду. «Пари НН» навсегда останется в моём сердце. Адресую слова безмерной благодарности руководству клуба, всем его сотрудникам и моим товарищам по команде. Желаю нижегородцам успеха в новом сезоне. Я вас всех люблю!» — сказал Янсане в интервью клубной пресс-службе.
В прошедшем сезоне Янсане выступал за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из «Шерифа». За всё время форвард провёл за нижегородцев 37 матчей, отметившись шестью голами.
Комментарии
- 23 июня 2023
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:35
-
16:32
-
16:24
-
16:16
-
16:05
-
15:46
Партнерский контент