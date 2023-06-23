Момо Янсане покинул «Пари Нижний Новгород»

Гвинейский нападающий Момо Янсане завершил выступления за «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Я благодарен клубу за то уважение и внимание, которое мне оказывали здесь. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда верят в свою команду. «Пари НН» навсегда останется в моём сердце. Адресую слова безмерной благодарности руководству клуба, всем его сотрудникам и моим товарищам по команде. Желаю нижегородцам успеха в новом сезоне. Я вас всех люблю!» — сказал Янсане в интервью клубной пресс-службе.

В прошедшем сезоне Янсане выступал за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из «Шерифа». За всё время форвард провёл за нижегородцев 37 матчей, отметившись шестью голами.