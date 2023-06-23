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Бенитес стал главным тренером «Сельты»

Бенитес стал главным тренером «Сельты»
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Тренер Рафаэль Бенитес возглавил испанскую «Сельту». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с наставником подписан сроком на три сезона. Ожидается, что Бенитес присоединится к команде в июле, в начале предсезонной подготовки.

Ранее Бенитес тренировал «Реал» Мадрид, «Наполи», «Интер», «Валенсию» и «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году. Последним местом работы специалиста был «Эвертон», из которого он ушёл в 2022 году.

«Сельта» переиграла «Барселону» и спаслась от вылета в Сегунду:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Прошедший сезон «Сельта» завершила на 13-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 43 очка по итогам 38 туров.

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