Мантуан: рад, что команда и тренерский штаб поверили в меня. Петербург стал моим домом

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан дал первое интервью после подписания контракта с клубом.

«Я чувствую себя очень счастливым: это было моим очень сильным желанием — чтобы меня подписали, чтобы я остался здесь на полных правах. Я очень благодарен за то, что в меня поверила вся команда, весь тренерский штаб. Не могу описать весь спектр своих эмоций, но среди них точно преобладает счастье!

Санкт-Петербург стал моим домом, и, когда я сейчас уезжал в отпуск в Бразилию, я вспоминал о Петербурге и грустил — скучал по городу. Благодаря всем вам Петербург стал моим домом», — сказал Мантуан в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

Контракт Мантуана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.