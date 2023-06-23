Мантуан: рад, что команда и тренерский штаб поверили в меня. Петербург стал моим домом
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан дал первое интервью после подписания контракта с клубом.
«Я чувствую себя очень счастливым: это было моим очень сильным желанием — чтобы меня подписали, чтобы я остался здесь на полных правах. Я очень благодарен за то, что в меня поверила вся команда, весь тренерский штаб. Не могу описать весь спектр своих эмоций, но среди них точно преобладает счастье!
Санкт-Петербург стал моим домом, и, когда я сейчас уезжал в отпуск в Бразилию, я вспоминал о Петербурге и грустил — скучал по городу. Благодаря всем вам Петербург стал моим домом», — сказал Мантуан в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Контракт Мантуана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.
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