Сёмин: новый формат Кубка России интересен, но с еврокубками всё равно не сравнится
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Российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о нынешнем формате Фонбет Кубка России.
«Новый формат Кубка России вызвал больший интерес к турниру среди болельщиков, добавил ему статуса. Сначала все долго привыкали, но по итогу вышло здорово: много матчей с лучшими командами, неожиданные повороты, интрига. Смог ли Кубок заменить еврокубки? Новый формат Кубка России интересен, но с еврокубками всё равно не сравнится. Думаю, болельщики всё равно хотят и ждут возвращения наших команд в Лигу чемпионов и Лигу Европы», — сказал Сёмин в интервью «РБ Спорт».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Армейцы обыграли «Краснодар» в Суперфинале турнира (1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти).
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