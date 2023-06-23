«Алания» объявила о подписании Ибрагима Цаллагова

Полузащитник Ибрагим Цаллагов стал игроком владикавказской «Алании». Футболист подписал контракт с красно-жёлтыми на три года.

Ибрагим является воспитанником осетинского футбола. Начинал тренироваться во владикавказской «Юности». В начале футбольной карьеры играл за молодёжные команды ФК «Алания» и «Крылья Советов». Выступал за такие клубы, как «Зенит», московское «Динамо», казанский «Рубин» и «Сочи».

В составе «Зенита» Цаллагов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2016/2017. Вместе с «Сочи» завоевал серебряные медали Российской Премьер-Лиги — 2021/2022.

Защитник выступал на чемпионате Европы в составе молодёжной сборной России.

«Добро пожаловать домой, Ибрагим!» — поприветствовала Цаллагова пресс-служба клуба.