«Алания» объявила о подписании Ибрагима Цаллагова
Поделиться
Полузащитник Ибрагим Цаллагов стал игроком владикавказской «Алании». Футболист подписал контракт с красно-жёлтыми на три года.
Ибрагим является воспитанником осетинского футбола. Начинал тренироваться во владикавказской «Юности». В начале футбольной карьеры играл за молодёжные команды ФК «Алания» и «Крылья Советов». Выступал за такие клубы, как «Зенит», московское «Динамо», казанский «Рубин» и «Сочи».
В составе «Зенита» Цаллагов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2016/2017. Вместе с «Сочи» завоевал серебряные медали Российской Премьер-Лиги — 2021/2022.
Защитник выступал на чемпионате Европы в составе молодёжной сборной России.
«Добро пожаловать домой, Ибрагим!» — поприветствовала Цаллагова пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2023
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:39
-
19:36
-
19:31
-
19:30
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:50
Партнерский контент