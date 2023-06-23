Ду Кейрос: «Зенит» — это прекрасная возможность выйти на другой уровень, проявить себя

Новичок «Зенита» бразилец Ду Кейрос поделился эмоциями от перехода в стан сине-бело-голубых.

«Я очень рад проживать сейчас эти дни, связанные с новым вызовом в моей жизни. И новым опытом, который я получу в таком большом клубе, как «Зенит». Уверен, впереди меня вместе с ним ждут большие победы. Тренировочный центр совершенно потрясающий. Мирового уровня. Мне очень понравилось всё то, что я увидел перед первой тренировкой. Ну, а всё, что я пока увидел в городе, очень красиво. Сейчас очень воодушевлён, мотивирован и, надеюсь, всё сложится замечательно.

Малком был первым, кто связался со мной, когда ещё только появилась новость об интересе со стороны «Зенита». Мы пообщались, он рассказал много хорошего. И стал тем, кто помог принять решение о переходе. «Зенит» — это прекрасная возможность выйти на другой уровень, проявить и зарекомендовать себя. Плюс помочь клубу своими действиями и тем самым помочь себе стать частью его истории. Хочется ярко себя здесь проявить, поэтому решение принималось очень быстро», — приводит слова Ду Кейроса «Матч ТВ».