«Ювентус» согласовал условия контракта с Тимоти Веа

Туринский «Ювентус» близок к подписанию контракта с нападающим «Лилля» Тимоти Веа. По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, клуб согласовал условия индивидуального договора с футболистом.

Веа готов подписать контракт с чёрно-белыми до 2028 года, при этом годовая зарплата игрока составит € 2 млн. Что касается «Лилля», то в качестве компенсации «доги» получат € 10 млн + бонусы.

В сезоне-2022/2023 на счету Тимоти Веа 32 матча за «Лилль» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока сборной США с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.