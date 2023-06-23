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Представитель Лукаку: переговоры с «Миланом» не ведутся

Представитель Лукаку: переговоры с «Миланом» не ведутся
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Юрист Себастьян Ледюр, представляющий интересы нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, в интервью инсайдеру Фабрицио Романо рассказал о ситуации с будущим игрока. Минувший сезон Лукаку провёл в «Интере» на правах аренды.

В текущий момент переговоры с «Миланом» не ведутся. Лукаку намерен остаться в Европе, что подтверждается его отказом от предложения из Саудовской Аравии. «Челси» ожидает конкретных предложений по Ромелу от заинтересованных клубов. Отмечается, что «Интер» имеет возможность принять решение о судьбе игрока.

В прошлом сезоне Лукаку провёл 25 игр за «Интер» в серии А, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. «Чёрно-синие» дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

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