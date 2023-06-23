Зидан: восхищаюсь Мбаппе, надеюсь, он выиграет много «Золотых мячей»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«То, что он делает, невероятно, я надеюсь, что он выиграет много «Золотых мячей». Он делает просто фантастические вещи и в своём клубе, и в сборной Франции. Я очень восхищаюсь Мбаппе», – сказал Зидан в интервью французскому телеканалу Telefoot, приуроченному ко дню рождения Зизу.
Мнение Зидана о Мбаппе звучит в небольшом 25-секундном ролике, анонсирующем большое интервью, которое выйдет в субботу, 24 июня. Отметим, что Зидан регулярно говорит комплименты Килиану, и это взаимное уважение двух людей. Мбаппе, в частности, выступил в защиту тренера, когда его критиковал тогдашний президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре: «Зидан — это Франция, такую легенду нельзя не уважать».
- 23 июня 2023
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