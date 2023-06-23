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Дуглас Сантос – о предсезонном турнире: хорошая возможность оценить свой уровень

Дуглас Сантос – о предсезонном турнире: хорошая возможность оценить свой уровень
Дуглас Сантос
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Капитан «Зенита» бразилец Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предсезонного турнира Кубок PARI Премьер.

«Это очень важное и интересное для нас событие в рамках предсезонной подготовки. Пусть и товарищеские, но всё же матчи с квалифицированными и сильными соперниками — хорошая возможность оценить свой уровень в преддверии нового чемпионата.

От имени всей команды хочу ещё раз поблагодарить каждого фаната за поддержку и преданность на протяжении всех этих лет и поздравить с завоеванием второй звезды. Мы надеемся, что вы продолжите давать нам силы и гнать нас вперёд в домашних и гостевых матчах, чтобы все вместе мы стали свидетелями ещё многих больших побед. И обязательно приходите на игры предсезонного турнира на «Газпром Арену» в июле — очень важно быть единым целым с самого начала. Вы будете мотивировать нас, а мы — стараться побеждать ради вас, чтобы общими усилиями взять этот кубок», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.

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