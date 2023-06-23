Габулов: российские клубы не вернутся в европейские турниры до тех пор, пока идёт СВО

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

«Слова представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС конкретно ничего не обозначают. Не были озвучены ни даты, ни механизмы, при помощи которых нас вернут на международную арену. Всем понятно, что российские клубы не вернутся в европейские турниры до тех пор, пока идёт СВО. Другой вопрос — насколько быстро после окончания СВО российские команды и сборная будут возвращены на международные соревнования», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.