Ду Кейрос: «Зенит» — это клуб-гранд, клуб-чемпион, это огромный шаг вперёд для меня
Поделиться
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос поделился эмоциями после прибытия в лагерь сине-бело-голубых.
«Это огромный шаг вперёд. В Бразилии я прошёл долгий путь с самых низов и сейчас вижу, что все усилия в жизни вознаграждаются. «Зенит» — это клуб-гранд, клуб-чемпион, и у меня нет слов, чтобы описать, как важно для меня быть здесь. Это большое счастье!» – приводит слова Ду Кейроса пресс-служба «Зенита».
Напомним, Ду Кейрос является воспитанником бразильского клуба «Коринтианс», за который он выступал с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал Роберт Ренан.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2023
-
22:26
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:39
-
19:36
-
19:31
-
19:30
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
Партнерский контент