Ду Кейрос: «Зенит» — это клуб-гранд, клуб-чемпион, это огромный шаг вперёд для меня

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос поделился эмоциями после прибытия в лагерь сине-бело-голубых.

«Это огромный шаг вперёд. В Бразилии я прошёл долгий путь с самых низов и сейчас вижу, что все усилия в жизни вознаграждаются. «Зенит» — это клуб-гранд, клуб-чемпион, и у меня нет слов, чтобы описать, как важно для меня быть здесь. Это большое счастье!» – приводит слова Ду Кейроса пресс-служба «Зенита».

Напомним, Ду Кейрос является воспитанником бразильского клуба «Коринтианс», за который он выступал с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал Роберт Ренан.