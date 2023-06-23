Мукоко пожаловался на расистские оскорбления после матча молодёжного чемпионата Европы

Немецкий нападающий Юссуфа Мукоко пожаловался на расистские оскорбления, адресованные ему и его партнёру Йессику Нганкаму, после матча молодёжного чемпионата Европы с Израилем (1:1). В том матче игроки не реализовали пенальти.

«После побед мы — немцы, а после поражения приходят эти сообщения про обезьян. Подобные вещи неуместны в футболе. Когда приходят такие сообщения, это отвратительно и больно.

Также мне жаль Йессика. Он очень грустный и разочарованный, я пытался его подбодрить. Мы все люди, и мы просто собираемся, чтобы сыграть в футбол. Что происходит? Довольно! Мы должны что-то с этим делать. Нельзя это игнорировать, нужно бороться с этими глупыми людьми», — приводит слова Мукоко Sport1.de со ссылкой на Bild.