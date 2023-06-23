Сергей Семак: ребята должны подойти к сборам в хорошей форме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на летние сборы перед следующим сезоном.

«Для многих пауза получилась совсем небольшой — с последнего матча прошлого сезона прошло чуть меньше трёх недель, поэтому я думаю, что ребята должны подойти к сборам в хорошей форме. В ближайшие дни мы протестируем игроков, посмотрим, кто в каком состоянии находится, и будем работать в привычном режиме, в режиме сборов, и готовиться к турниру, который нас ждёт. Там мы сыграем три матча, после чего будем готовиться к первой официальной игре сезона — матчу за Суперкубок.

Думаю, что эти сборы практически ничем не отличаются — сборы есть сборы. Нагрузки точно такие же. Единственный нюанс в том, что дома нечасто получается найти спарринг-партнёров, но в этом году у нас есть отличная возможность провести контрольные матчи в рамках турнира. Нас ждут достаточно интересные и очень хорошие команды, поэтому нет смысла куда-то уезжать, все условия, которые нам нужны, есть в Петербурге», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.