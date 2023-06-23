Семак: сейчас у молодых ребят есть прекрасная возможность для того, чтобы проявить себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о молодых игроках, которые примут участие в летних сборах.
«Сейчас у молодых ребят есть прекрасная возможность для того, чтобы проявить себя в матчах, которые нас ждут. Кто и сколько будет играть, мы будем понимать, исходя из того, что они покажут во время тренировочных занятий. Что касается имён, то они все те же — это ребята, которые принимали участие в наших тренировках в конце прошлого сезона, когда наши иностранцы уехали немного раньше. Без больших изменений: Москаленчик, Васильев, Козлов, Барановский и Саусь. Есть вопрос по Илье Киршу, который работает с небольшим повреждением. Посмотрим, насколько он сможет работать с нами в общей группе и играть. То же самое касается и Богдана Москвичёва, у которого тоже есть небольшие проблемы. Вот круг молодых игроков, которые будут заниматься с нами», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
- 23 июня 2023
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