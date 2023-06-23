Дуглас Сантос: десятое чемпионство и вторая звезда — это прошлое, пора ставить новые цели
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Капитан «Зенита» бразилец Дуглас Сантос рассказал, как провёл отпуск.
«Очень хорошо, в Бразилии — с семьёй и друзьями. Это было отличное время, которое всегда даёт силы и энергию, чтобы приехать на сборы счастливым и довольным, с желанием тренироваться, отдохнув физически и ментально.
Для этого и нужна была пауза, чтобы переварить все впечатления, отпраздновать как следует, а потом оглянуться назад и понять, что и десятое чемпионство, и вторая звезда — это уже прошлое и пора ставить новые цели. Впереди очередной сезон, и мы надеемся показать лучшее, на что способны, чтобы вновь, как и все последние пять лет, подтвердить статус сильнейшей команды России», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.
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