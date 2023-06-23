Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос: десятое чемпионство и вторая звезда — это прошлое, пора ставить новые цели

Дуглас Сантос: десятое чемпионство и вторая звезда — это прошлое, пора ставить новые цели
Дуглас Сантос
Комментарии

Капитан «Зенита» бразилец Дуглас Сантос рассказал, как провёл отпуск.

«Очень хорошо, в Бразилии — с семьёй и друзьями. Это было отличное время, которое всегда даёт силы и энергию, чтобы приехать на сборы счастливым и довольным, с желанием тренироваться, отдохнув физически и ментально.

Для этого и нужна была пауза, чтобы переварить все впечатления, отпраздновать как следует, а потом оглянуться назад и понять, что и десятое чемпионство, и вторая звезда — это уже прошлое и пора ставить новые цели. Впереди очередной сезон, и мы надеемся показать лучшее, на что способны, чтобы вновь, как и все последние пять лет, подтвердить статус сильнейшей команды России», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Дуглас Сантос – о предсезонном турнире: хорошая возможность оценить свой уровень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023