Дуглас Сантос: десятое чемпионство и вторая звезда — это прошлое, пора ставить новые цели

Капитан «Зенита» бразилец Дуглас Сантос рассказал, как провёл отпуск.

«Очень хорошо, в Бразилии — с семьёй и друзьями. Это было отличное время, которое всегда даёт силы и энергию, чтобы приехать на сборы счастливым и довольным, с желанием тренироваться, отдохнув физически и ментально.

Для этого и нужна была пауза, чтобы переварить все впечатления, отпраздновать как следует, а потом оглянуться назад и понять, что и десятое чемпионство, и вторая звезда — это уже прошлое и пора ставить новые цели. Впереди очередной сезон, и мы надеемся показать лучшее, на что способны, чтобы вновь, как и все последние пять лет, подтвердить статус сильнейшей команды России», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.