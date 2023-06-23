«Милан» запросил у «Фенербахче» разрешение на переговоры с Ардой Гюлером

Итальянский «Милан» отправил письменный запрос в «Фенербахче» на ведение переговоров с полузащитником Ардой Гюлером. Об этом сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуоглу.

«Милану» придётся выдержать жёсткую конкуренцию, поскольку к талантливому игроку 2005 года рождения также проявляют интерес «Бенфика», «Аякс», дортмундская «Боруссия» и «Барселона». 18-летний футболист, которого уже окрестили «турецким Месси», считается восходящей звездой. Он успел провести четыре матча за национальную команду своей страны, забив дебютный гол в матче квалификации Евро-2024 с Уэльсом.

«Милан» надеется подписать Гюлера, рассчитывая таким образом компенсировать потерю Сандро Тонали, который решил перебраться в «Ньюкасл Юнайтед».

Гюлер, воспитанник академии «Фенербахче», был переведён в основной состав в 2021 году. Контракт игрока с турецким клубом действует до июня 2025 года. Играя на позиции атакующего полузащитника, Гюлер забил шесть голов и отдал семь результативных передач в 35 официальных матчах за клуб в этом сезоне.