Франциска Ордега — о матче с «Енисеем»: тяжело играть после долгого перелёта, но мы готовы

Футболистка московского ЦСКА Франциска Ордега поделилась ожиданиями от матча в рамках 14-го тура женской Суперлиги с «Енисеем», который пройдёт завтра, 24 июня, в Красноярске и начнётся в 15:00 по московскому времени.

«Тяжело играть после долгого перелёта: разные часовые пояса, время — всё играет роль. Четыре часа — это не один час. Но мы профессионалы, мы к такому готовы. Команда чувствует себя хорошо. В последнем матче, который мы проиграли, чувствительные люди, как я, расстроились. Но это уже в прошлом. В футболе ты и выигрываешь, и проигрываешь, но ты не должен жить прошлым, нужно смотреть в светлое будущее. Вся команда уже воспряла духом. Сейчас мы должны настроиться на завтрашнюю игру, она очень важна для нас», — приводит слова Ордеги пресс-служба красно-синих.