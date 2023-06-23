Франциска Ордега — о матче с «Енисеем»: тяжело играть после долгого перелёта, но мы готовы

Футболистка московского ЦСКА Франциска Ордега поделилась ожиданиями от матча в рамках 14-го тура женской Суперлиги с «Енисеем», который пройдёт завтра, 24 июня, в Красноярске и начнётся в 15:00 по московскому времени.
«Тяжело играть после долгого перелёта: разные часовые пояса, время — всё играет роль. Четыре часа — это не один час. Но мы профессионалы, мы к такому готовы. Команда чувствует себя хорошо. В последнем матче, который мы проиграли, чувствительные люди, как я, расстроились. Но это уже в прошлом. В футболе ты и выигрываешь, и проигрываешь, но ты не должен жить прошлым, нужно смотреть в светлое будущее. Вся команда уже воспряла духом. Сейчас мы должны настроиться на завтрашнюю игру, она очень важна для нас», — приводит слова Ордеги пресс-служба красно-синих.
- 23 июня 2023
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:01
-
22:59
-
22:50
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:59