Marca: Мбаппе не уйдёт в «Реал» этим летом, если ради трансфера придётся снизить зарплату

Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», сообщает Marca.
По контракту с парижанами Мбаппе должен заработать в клубе € 150 млн, из которых € 90 млн — бонус за лояльность. Ни Килиан, ни его окружение не намерены терять в деньгах. В то же время предложение «Реала», как и в последние два года, составляет от € 25 млн до € 30 млн, а также подписной бонус. Мадридский клуб ведёт с Килианом переговоры о бонусе в случае перехода зимой. Сумма составляет от € 100 млн до € 120 млн.
Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти в «Реал» за € 250 млн. «ПСЖ» рассматривает два варианта относительно нападающего: это либо продление контракта, либо продажа. Будущий главный тренер парижан Луис Энрике также не возражает против ухода Мбаппе.
- 23 июня 2023
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