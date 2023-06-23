Флорентино Перес: никогда не сдаваться — часть нашей ДНК, именно так мы стали топ-клубом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил на церемонии вручения дипломов 17-му выпускному классу Университетской школы Real Madrid Universidad Europea.
«Этот значок теперь является частью вашей жизни. В нём вы увидите отражение своих эмоций и чувств. Но «Реал» Мадрид — это прежде всего способ понимания жизни и правильное отношение ко всему, особенно к себе. Вы навсегда заберёте с собой нашу культуру упорного труда, стремление к совершенствованию, командный дух, целеустремлённость, самоотверженность, товарищеские отношения, смирение, уважение и солидарность.
В «Реале» мы всегда верим, что невозможного не существует. Если проявить настойчивость и самоотверженность, мы сможем добиться всего, к чему стремимся. Никогда не сдаваться — часть нашей ДНК. Вот как мы пришли к этому, чтобы быть клубом с 25 европейскими кубками: 14 в футболе и 11 – в баскетболе», — приводит слова Переса пресс-служба клуба.
- 23 июня 2023
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