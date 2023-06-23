«Интер» перехватил у «Милана» Маркуса Тюрама

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам в последний момент решил присоединиться к «Интеру», а не к «Милану», сообщают итальянские и французские СМИ, в частности Footmercato и Sky Sport Italia.

Тюрам получил статус свободного агента после того, как его контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией» истёк. Форвард уже отклонил предложение «Пари Сен-Жермен», и всё шло к тому, что он пополнит состав «Милана».

Неожиданно в борьбу за футболиста вклинился другой миланский клуб, «Интер», который накануне сделал предложение Тюраму. Это не была попытка насолить соседям, серьёзность намерений подтвердил тот факт, что Тюрам быстро принял предложение финалиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Такой поворот выглядит менее удивительным, если вспомнить, что «Интер» был близок к подписанию игрока во время январского трансферного периода, но переговоры решили свернуть из-за травмы футболиста.

Если Тюрам действительно выберет «Интер», это будет серьёзный удар по амбициям «Милана», который уже столкнулся с гневной реакцией болельщиков после ухода Сандро Тонали в «Ньюкасл Юнайтед». Как отмечают итальянские журналисты, именно «Интер», а не «Милан» также считается фаворитом в борьбе за полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези.