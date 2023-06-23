Вице-президент «Барсы»: долг остался на том же уровне, пришлось закрывать дыры в бюджете

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался по поводу долгов в каталонском клубе.

«Это правда, долг остался на том же уровне, и уменьшить его не представлялось возможным. Что-то из этого долга на сумму € 1,35 млрд выплатить удалось, но в целом изменить ситуацию пока не получилось. Мы сможем уменьшить его, когда сумеем задействовать дополнительные поступления. Я видел заголовок о том, что долг «Барселоны» – € 2,8 млрд – это очень заниженные цифры в данной ситуации.

Сократить сумму задолженности не удавалось, потому что нам нужно было, например, тратить средства на футболистов, выплачивать деньги в соответствии с условиями контрактов и так далее. Нам пришлось закрывать частью денег ту дыру, которая нам досталась. Но в сезоне-2023/2024 мы хотим выйти в плюс», — приводит слова Ромеу Mundo Deportivo.