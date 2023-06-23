Руди Гарсия позовёт в «Наполи» бывшего игрока «Марселя»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия, принявший команду после ухода Лучано Спаллетти, рассказал о планах на период трансферов.
«Посмотрим, кто-то обязательно останется, а кто-то может уйти. Я давно в футболе, знаю, что хорошего игрока могут продать в случае поступления предложения, от которого нельзя отказаться. Если состав будет таким же, как в прошлом году, я не буду настаивать на больших изменениях. Но я внесу свой штрих», — цитирует Гарсию Footmercato.
По информации издания, Руди Гарсия нацелился на игрока, которого он тренировал в течение трёх сезонов, с 2016 по 2019 год, во время своего пребывания в марсельском «Олимпике». Тренер хочет укрепить среднюю линию за счёт Максима Лопеса. 25-летний полузащитник в этом сезоне провёл 10 матчей за «Сассуоло».
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