Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боатенг — об оскорблениях Мукоко и Нганкама: мы ничего не добились в борьбе с расизмом

Боатенг — об оскорблениях Мукоко и Нганкама: мы ничего не добились в борьбе с расизмом
Комментарии

Немецкий защитник Жером Боатенг поддержал нападающих молодёжной сборной Германии Юссуфу Мукоко и Йессика Нганкама.

«Борьба с расизмом идёт непрерывно, и на сегодняшний день мы ничего не добились. Но мы никогда не сдадимся. Я с вами, братья», — написал Боатенг в социальной сети.

Игроков поддержали их клубы — «Боруссия» Дортмунд и «Герта», а также главный тренер Антонио Ди Сальво.

Мукоко и Нганкам подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы, в котором немецкая национальная команда встречалась со сборной Израиля. Юссуфа и Йессик не реализовали 11-метровые удары, а встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем матче Германия сыграет с Чехией.

Материалы по теме
Тренер молодёжной сборной Германии поддержал подвергшихся оскорблениям Мукоко и Нганкама
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023