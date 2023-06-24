Боатенг — об оскорблениях Мукоко и Нганкама: мы ничего не добились в борьбе с расизмом

Немецкий защитник Жером Боатенг поддержал нападающих молодёжной сборной Германии Юссуфу Мукоко и Йессика Нганкама.

«Борьба с расизмом идёт непрерывно, и на сегодняшний день мы ничего не добились. Но мы никогда не сдадимся. Я с вами, братья», — написал Боатенг в социальной сети.

Игроков поддержали их клубы — «Боруссия» Дортмунд и «Герта», а также главный тренер Антонио Ди Сальво.

Мукоко и Нганкам подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы, в котором немецкая национальная команда встречалась со сборной Израиля. Юссуфа и Йессик не реализовали 11-метровые удары, а встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем матче Германия сыграет с Чехией.