Лионель Месси объяснил свой переход в «ПСЖ»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал период, проведённый в «ПСЖ».
«Я приехал в «ПСЖ», потому что мне нравился клуб и потому что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Поэтому я выбрал этот клуб.
Правда в том, что адаптация получилась сложнее, чем я ожидал. Мне было сложно адаптироваться к изменениям. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело», — приводит слова Месси beIN Sports.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за «ПСЖ», забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Месси и Левандовски обсудили «Барселону»:
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