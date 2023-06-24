Николсон будет первым игроком из РПЛ на Золотом кубке КОНКАКАФ с 2015 года

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, включённый в заявку сборной Ямайки на Золотой кубок КОНКАКАФ – 2023 под 11-м номером, станет единственным игроком из российского клуба на турнире. Предыдущим представителем РПЛ на чемпионате стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна был гаитянский защитник Режиналь Горо, представлявший «Ростов» в 2015 году.

Также в заявки своих сборных на Золотой кубок КОНКАКАФ из чемпионата России попадали костариканцы Маркос Уренья («Кубань») в 2011-м, Уинстон Паркс («Локомотив») и Карлос Кастро («Рубин») в 2003-м, а также панамец Альберто Бланко («Алания») в 2005 году.

Золотой кубок КОНКАКАФ – 2023 стартует в ночь с 24 на 25 июня по московскому времени матчем США – Ямайка на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. Турнир принимают 14 стадионов в США и один в Канаде.