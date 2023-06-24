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«Бавария» хочет воспользоваться переходом Гюндогана в «Барселону» для трансфера де Йонга

«Бавария» хочет воспользоваться переходом Гюндогана в «Барселону» для трансфера де Йонга
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«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенский клуб следит за ситуацией игрока в каталонской команде. В случае вероятного перехода Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» игровое время нидерландца может сократиться, и немецкий клуб хотел бы этим воспользоваться.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель является поклонником де Йонга и сообщил об этом руководству.

В прошлом сезоне де Йонг отыграл 33 матча за «Барселону» в рамках чемпионата Испании, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. За сине-гранатовых нидерландский футболист, являющийся воспитанником академии «Аякса», выступает с лета 2019 года.

Напомним, по итогам сезона Бундеслиги и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.

Реконструкция стадиона «Ноу Камп» в Барселоне:

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