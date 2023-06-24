Марта может начать женский ЧМ – 2023 на скамейке запасных

Нападающая сборной Бразилии Марта может начать чемпионат мира среди женщин – 2023 на скамейке запасных, так как ей требуется время на восстановление после травмы левого колена, сообщила Associated Press наставница национальной команды 63-летняя Пиа Сундхаге.

«Я не знаю, будет ли она в стартовом составе. Она может выйти и со скамейки запасных. Я уверена, что она выложится по полной. У нас есть ещё пара дней, чтобы собрать эту команду. Дело не только в Марте. Допустим, она была лучшим игроком в мире. Но у вас всё ещё команда, и вам нужно построить эту команду. Некоторые игроки просто подключаются. В зависимости от того, что произойдёт, у нас есть несколько вариантов. Одна из лучших вещей в этой команде — это то, что мы гибки и по-прежнему можем сохранять уверенность», — сказала Сундхаге.

Марта шесть раз становилась лучшим игроком года в женском футболе по версии ФИФА. 37-летняя футболистка выступит на шестом и, возможно, последнем для неё чемпионате мира за Бразилию, которая ни разу не выигрывала этот турнир.

В прошлом году Марта перенесла операцию после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Она вернулась в сборную после 11-месячного отсутствия в феврале в матче против Японии. При этом Марта не принимала участия в двух товарищеских матчах Бразилии против Англии и Германии в апреле.

Южноамериканская сборная объявит окончательный состав на ЧМ в следующий вторник и проведёт последний домашний товарищеский матч 2 июля против Чили в Бразилиа. Первая игра бразильянок на ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии состоится 24 июля в Аделаиде против Панамы.