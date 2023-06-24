«Ювентус» приблизился к сделке с УЕФА по поводу снятия обвинений

«Ювентус» ведёт переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.

Как сообщает Tuttosport, делегация руководителей и юристов туринского клуба отправилась в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне.

Отмечается, что «Ювентус» готов к отстранению из еврокубков на сезон-2023/2024 ради закрытия дела. Ранее итальянский клуб объявил о выходе из Суперлиги.

Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.

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