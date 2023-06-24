СОРЕ: «Реал» в ближайшее время официально объявит о продлении контракта с Модричем

«Реал» подпишет новый контракт с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем, сообщает СОРЕ.

Ожидается, что мадридский клуб объявит о продлении соглашения с 37-летним футболистом на следующей неделе – в понедельник или вторник. Стороны подпишут соглашение ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».