СОРЕ: «Реал» в ближайшее время официально объявит о продлении контракта с Модричем
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«Реал» подпишет новый контракт с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем, сообщает СОРЕ.
Ожидается, что мадридский клуб объявит о продлении соглашения с 37-летним футболистом на следующей неделе – в понедельник или вторник. Стороны подпишут соглашение ещё на один сезон.
В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».
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