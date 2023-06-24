Мэйсон Маунт не будет продлевать контракт с «Челси», игрок намерен перейти в «МЮ»
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не собирается оставаться в лондонской команде.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист занимает чёткую позицию: он не станет продлевать контракт с «Челси» и хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне на счету 24-летнего Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт полузащитника с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
«Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на третьей строчке турнирной таблицы. «Челси» расположился на 12-й позиции.
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