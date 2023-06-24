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Романо: «Арсенал» готовит новое предложение по Деклану Райсу

Романо: «Арсенал» готовит новое предложение по Деклану Райсу
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Арсенал» не оставляет попытки приобрести опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Предыдущее предложение суммой в € 87 млн + 17 млн бонусами было отвергнуто «Вест Хэмом». Это уже второй отказ «молотобойцев» клубу из северного Лондона.

Также вчера стало известно, что в гонку за игрока вступил «Манчестер Сити». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, вероятность перехода игрока в клуб Хосепа Гвардиолы растёт. «Манчестер Сити» уверен, что сможет договориться с «Вест Хэмом».

Контракт английского полузащитника с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. В АПЛ сезона-2022/2023 футболист провёл 37 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. В минувшем сезоне игрок одержал победу с лондонским клубом в Лиге конференций. Райс играет в «Вест Хэме» с сезона-2016/2017, там и началась его профессиональная карьера.

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